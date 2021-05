WD Black SN850, la recensione del nuovo SSD PCIe 4.0 ad altissima velocità di Western Digital

Il passaggio prima di AMD e poi di Intel al PCIe 4.0 a ha aperto la strada a unità SSD NVMe M.2 capaci di superare i 7000 MB/s in lettura e i 5000 MB/s in scrittura. Queste memorie promettono inoltre latenze molto basse per chi vuole caricamenti istantanei nel gaming PC, per quanto frenati ancora da colli di bottiglia relativi ai chipset delle schede madri e dal ruolo della CPU che limita il guadagno rispetto a un qualsivoglia SSD standard.

Caratteristiche hardware

Dopo avere acquistato SandDisk, Western Digital ha fatto grandi passi in avanti nel campo degli SSD, arrivando in breve tempo a competere per la vetta nel mercato consumer ad alta velocità. Un campo in cui gioca senza dubbio il drive WD Black SN850 che nella versione da 1 TB, quella arrivata in redazione, arriva a 7000 MB/s in lettura sequenziale, al pari delle unità da 512 GB e 2 TB, e si impone sugli altri modelli per scrittura sequenziale, con una velocità dichiarata di 5300 MB/s. Ed è in testa anche nel caso delle operazioni per secondo con picchi di 1.000.000 di IOPS in lettura casuale e 720.000 IOPS in scrittura casuale che promettono capacità complessive molto elevate, al di la della velocità nel trasferimento di singoli file di grosse dimensioni.

Come al solito parliamo di velocità di punta che sono raggiungibili solo in condizioni ottimali, ma rappresentano comunque un'indicazione delle elevate capacità di un'unità che punta alla vetta in ogni campo utilizzando una massiccia cache SLC che per il modello da 1 TB arriva a 300 GB. Abbastanza per spostare un paio di giochi di grosse dimensioni al massimo della velocità, potendo comunque contare su una tecnologia simile a quella TurboWrite e a una piccola cache statica da 12 GB di supporto per evitare crolli eccessivi di prestazioni una volta riempita la memoria. Il tutto gestito da un controller proprietario di seconda generazione, chiamato WD Black G2, che passa 28 a 16 nanometri un funzione di consumi e temperature, da tenere a bada con un'unità pensata per mantenere a lungo velocità decisamente elevate.

Anche la memoria TLC Kioxia BiCS4 da 96 strati, con due accessi indipendenti per aumentare le prestazioni, è di ultima generazione ed è suddivisa in blocchi da 256 GB per le unità da 512 GB e 1 TB arrivando invece a 512 GB per il modello da 2 TB. Gode inoltre di miglioramenti volti ad aumentare la velocità di lettura e di un netto aumento dell'efficienza energetica, scendendo da 1.8V a 1.2V rispetto alla versione precedente. Dovrebbe inoltre garantire 600 TB di durata in termini di scrittura, per il modello da 1 TB, che fanno il paio con 5 anni di garanzia, protezione RAID, SRAM ECC interna, protezione dati e il 9% di celle di riserva pensate per andare a sostituire quelle destinate a usurarsi prima. Si presenta quindi bene anche dal punto di vista della sicurezza che, pur mancante della crittografia hardware AES 256-bit, include la tecnologia S.M.A.R.T. e l'Active State Power Management (ASPM) con 5 livelli di potenza.

Per quanto riguarda il software in prima linea c'è la versione gratuita di Acronis True Image, che ci ha permesso di copiare sul disco l'immagine di un'altra unità completa di sistema operativo pienamente funzionante, mentre a fare la guardia c'è il software Dashboard, completo di un comodo sistema di upgrade del firmware con cui abbiamo aggiornato l'unità in pochi secondi e di un controllo per attivare il Gaming Mode che disabilita il sistema di risparmio energetico per garantire la massima reattività. L'interfaccia di Dashboard, tra l'altro, è intuitiva e rende molto semplice consultare le statistiche sull'utilizzo del disco, incluse temperature e stato di salute, garantendo anche il controllo sull'illuminazione.

Le varianti con dissipatore dell'SN850 includono infatti un LED RGB che aggiunge un pizzico di colore, purtroppo poco visibile vista la posizione della luce e delle unità M.2, al guscio a bande nere e righe bianche nello stile Western Digital, che sfruttando uno spesso strato di metallo traforato a triangoli dovrebbe garantire un raffreddamento superiore a quello dei classici dissipatori inclusi con le schede madri.

Scheda tecnica WD SN850 NVMe PCIe 4.0