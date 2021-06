Riders Republic, l'anteprima dello spettacolare gioco sugli sport estremi

Vette innevate, canyon e vallate verdeggianti, potrete da ogni punto della mappa tornare all'hub centrale, ma il design del mondo di gioco è stato pensato per spingervi a esplorare ogni centimetro e scoprire ogni segreto inserito dagli sviluppatori. L'hub in questione è stato battezzato Riders Ridge , e non solo è un luogo chiave in cui compiere diverse azioni sociali e accedere alle diverse modalità, ma è un concentrato di colori e divertimento. In ogni interazione e ogni dettaglio dello scenario è evidente la voglia del team di creare un mondo che tragga forza dal marcato taglio social del gioco, stimolando una partecipazione festosa all'insegna degli sport estremi.

Riders Republic è innanzitutto un' esperienza sociale , prima ancora che un gioco sullo sport. La volontà del team di sviluppo è stata quella di creare un titolo che riuscisse a rendere condivisibile ogni parte di cui è composto, dalla carriera agli eventi, dalle esplorazioni alle sfide più ardue, pur restando comunque godibile anche senza amici con cui spalleggiarsi online. Con l'obiettivo di far aumentare la popolarità del proprio alter ego negli sport estremi, in Riders Republic ci lanceremo da subito in un'ambientazione che ricrea alcuni dei principali parchi naturali americani e che vuole offrire un modo atipico e adrenalinico per attraversare ed esplorare meravigliosi luoghi che, specialmente nell'ultimo periodo, non è facile visitare.

Ce n'è per tutti

Riders Republic: tante sfide per i giocatori

Il cuore pulsante di Riders Republic è ovviamente rappresentato dai suoi eventi competitivi. Al di là dell'esplorazione della mappa, che può essere eseguita liberamente quando e come si vuole, attraverso i mezzi che più ci aggradano (dalla bici, alla tuta alare, passando per il parapendio), sono le competizioni nelle differenti modalità a rendere il gioco di Ubisoft diverso da qualsiasi altro. Parliamo di Tricks Battle, Free for All e Mass Race. Le Tricks Battle sono competizioni di squadra che si potranno avviare dal Riders Ridge e vi porteranno, assieme ad altri 5 compagni, ad affrontare un'altra squadra da 6 giocatori. L'obiettivo sarà quello di effettuare il maggior numero di trick all'interno di un'arena. Vincerà la partita chi guadagnerà più punti. Caratteristiche sono alcune zone all'interno delle arene chiamate Distretti, in cui, se tenute sotto il nostro controllo, garantiranno dei moltiplicatori di punti alla squadra. La zona sarà inizialmente neutra e solo effettuando trick si colorerà del colore della nostra squadra. L'idea alla base sembra effettivamente divertente, e per quanto visto e raccontatoci da Neber, il team ha puntato fortemente su questa esperienza per il multiplayer.

Il Free for All è invece una modalità PvP più classica. Qui potrete scegliere tra alcune playlist di competizioni sportive basate su determinate discipline, dalle gare di trick, alle corse in bici, passando dalle evoluzioni aeree. L'obiettivo del Free for All è anche quello di fornire al giocatore una base per il continuo miglioramento delle sue prestazioni, potendo scegliere su quale aspetto delle competizioni concentrarsi. Per quanto riguarda le Mass Race sono un vero e proprio unicum di Riders Republic, e probabilmente la modalità più particolare e quella che catalizzerà maggiormente l'attenzione del pubblico e la comunicazione del publisher. Questi eventi occorreranno all'interno della mappa ogni ora e per parteciparvi i giocatori dovranno recarsi per tempo sul luogo della partenza, una volta lì "registrarsi" e attendere l'inizio della gara. Si tratta di competizioni da 50+ giocatori su next-gen e una trentina su console di vecchia generazione, ibride e su percorsi pensati appositamente per offrire divertimento ed effetto wow. L'idea infatti è quella di non strutturarle su basi di tracciati già presenti nelle altre competizioni, ma garantire sfide e sorpresa al giocatore, offrendo diversi step in cui si passerà da uno sport all'altro per cercare di arrivare in fondo al traguardo.