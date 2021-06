Mario + Rabbids Sparks of Hope: trailer gameplay svelato all'E3 2021 da Ubisoft

Era stato già anticipato dai leak, ma abbiamo avuto la possibilità di vederlo in azione solo ora: Mario + Rabbids Sparks of Hope è apparso durante la conferenza dell'E3 2021 di Ubisoft, con tanto di trailer gameplay che potete vedere qui sopra.

Mario + Rabbids Sparks of Hope è il seguito di Mario + Rabbids Kingdom Battle, un gioco tattico a turni nel quale si ha il controllo di Mario e vari altri personaggi dell'universo Nintendo, ma anche dei Rabbids che, per l'occasione, si sono travestiti come Luigi, Peach e non solo.

Inoltre, Mario + Rabbids Sparks of Hope aggiunge "nuovi elementi d'azione che ridisegneranno i confini dei giochi tattici". Il gioco offrirà però anche "un'esperienza accessibile a ogni tipo di giocatore, che però sia, al tempo stesso, una vera sfida per i più esperti".

Mario + Rabbids Sparks of Hope arriverà solo su Nintento Switch nel 2022.

