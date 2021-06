Just Dance 2022 annunciato con un trailer, con data d'uscita ufficiale

In occasione dell'Ubisoft Forward, l'evento E3 di Ubisoft, è stato annunciato Just Dance 2022 con un trailer, che ha svelato anche la data d'uscita ufficiale: il 4 novembre 2022. Il video non mostra quasi niente del gioco (non che ce ne sia bisogno), ma ha un ospite eccezionale: Todrick Hall, che presterà una delle sue canzoni all'edizione di quest'anno.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

In arrivo il 4 novembre 2021, Just Dance 2022 ti farà ballare, stare in forma e condividere momenti indimenticabili!

Preparati per 40 nuovi grandi successi tra cui:

Believer degli Imagine Dragons

Level Up di Ciara

Nails, Hair, Hips, Heels di Todrick Hall (Versione Just Dance)

Non dimenticarti di partecipare al voto della community per la creazione del video musicale dell'esclusiva Versione Just Dance di Nails, Hair, Hips, Heels di Todrick Hall!

Scopri di più su: https://www.justdancegame.com

Vuoi ottenere ancora di più dalla tua esperienza con Just Dance? Scopri +700 brani dalle hit di maggior successo ai brani preferiti da tutta la famiglia con Just Dance Unlimited (Just Dance 2022 regala un mese di abbonamento, che poi andrà continuato a pagare a parte).

Prima di lasciarvi è giusto riportare le piattaforme sulle quali sarà lanciato Just Dance 2022: PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.