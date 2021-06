Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi, primo trailer all'Ubisoft Forward

L'Assedio di Parigi, la seconda espansione di Assassin's Creed Valhalla, è stato presentato con un primo trailer all'Ubisoft Forward, pochi minuti fa.

Si parlava di una uscita entro novembre per il DLC di Parigi, ma in realtà arriverà prima: il periodo di lancio è previsto per questa estate, e ci sono tante novità che bollono in pentola.

Nell'espansione non controlleremo infatti Eivor, bensì un nuovo personaggio che potrà utilizzare manovre inedite, nuove armi e opportunità sul campo di battaglia. Non appena avremo ulteriori dettagli li riporteremo.

Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi, il nuovo protagonista.

Non è finita qui, però: in autunno arriverà l'ormai tradizionale Discovery Tour, il contenuto educativo a tema storico che ci aiuterà stavolta a conoscere meglio la storia dei vichinghi e le location di Assassin's Creed Valhalla.

Inoltre Ubisoft ha annunciato la preparazione di ulteriori espansioni per il gioco, in arrivo nel corso del 2022: un supporto completamente nuovo per la serie.