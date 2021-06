Assassin's Creed Valhalla: il DLC di Parigi uscirà entro novembre, per il PS Store

Assassin's Creed Valhalla è stato uno dei giochi di maggior successo di Ubisoft degli ultimi mesi. La compagnia francese ha rilasciato da non molto un DLC dedicato all'Irlanda e sappiamo che è in arrivo un altro contenuto digitale scaricabile: "L'assedio di Parigi". Qual è la data di uscita? Per ora non abbiamo un giorno certo ma, secondo il PS Store di Sony, sarà entro il 9 novembre 2021.

Tramite il PS Store possiamo infatti leggere i dettagli del Season Pass di Assassin's Creed Valhalla. Oltre a vedere i dettagli della missione dedicata a Beowulf e quelli dell'espansione irlandese, la descrizione recita che l'espansione "L'assedio di Parigi" ci permetterà di "rivivere la più ambiziosa battaglia della storia vichinga. Fai breccia nella città fortificata di Parigi, scopri i segreti del nemico e stringi alleanze strategiche". Inoltre, possiamo anche leggere: "Tutti i contenuti inclusi saranno disponibili entro il 9 novembre 2021."

Assassin's Creed Valhalla

Ovviamente è possibile che si tratti solo di una data provvisoria e che Ubisoft non abbia ancora definito in modo chiaro quando sarà disponibile il DLC di Parigi. Dopotutto, molteplici giochi sono stati rimandati nel corso dell'ultimo anno a causa delle limitazioni imposte dal Covid-19, quindi non è impossibile che la compagnia francese decida di prendersi del tempo aggiuntivo per perfezionare il gioco. Per il momento, però, questo è quanto sappiamo.

Speriamo di poter vedere qualcosa del DLC di Parigi di Assassin's Creed Valhalla al più presto. Nel frattempo, vi segnaliamo che dei fan hanno tradotto i dialoghi dei nativi della Vinlandia.