E3 2021: i nuovi giochi indie PS4 e PS5 che saranno mostrati alle conferenze

Come sappiamo, Sony PlayStation ha deciso di non partecipare all'E3 2021. Per il momento non sappiamo se e, in caso, quando potrebbe esserci un evento dedicato a PS4 e PS5. Sappiamo però che durante le varie conferenze ci sarà spazio per una serie di nuovi giochi in arrivo per le due console PlayStation. Ecco la lista, segnalata da GameSpot, dei giochi indie confermati fino a questo punto.

All'E3 2021 avremo modo di vedere i seguenti giochi PS4 e PS5:



Anno: Mutationem

Batora: Lost Haven

Beasts of Marvavilla Island

Black Book

Chernobylite

Death Trash

Endling

Eternal Cylinder

Ghostrunner 2

Kitsune Tails

Kung Fu Kickball

Lamentum

Onsen Master

Serial Cleaners

Severed Steel

Shadow Warrior 3

Trifox

White Shadows

Tra i più interessanti giochi PS4 e PS5 confermati per l'E3 2021 possiamo citare Onsen Master, un gioco che mescola le ambientazioni de La città incantata con lo stile di gioco di Overcooked. Anche Batora Lost Haven sembra essere interessante, con tutto lo stile tipico di un Diablo-like twin-stick. Il seguito di Ghostrunner e Shadow Warrior 3 non hanno invece bisogno di presentazioni, considerando la fama dei precedenti capitoli.

Non ci sono moltissimi giochi indie per ora confermati, come potete vedere, ma non dimentichiamo che durante l'evento ci sarà modo di vedere anche titoli AAA di Ubisoft, Square Enix e non solo. Sony ha data poco mostrato Horizon Forbidden West e ha confermato il rimando di God of War Ragnarok: credibile che per alcune settimane non vi sarà spazio per altro.