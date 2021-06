Summer Game Fest: Geoff Keighley svela i contenuti dell'evento, più di 30 giochi

Il Summer Game Fest è sempre più vicino e Geoff Keighley, noto soprattutto come ideatore e conduttore dei Game Awards, ha svelato tramite Twitter i contenuti che saranno mostrati durante l'evento di apertura che avrà luogo il prossimo giovedì. Ci sarà spazio per più di 30 giochi, ma anche ospiti speciali e performance dal vivo.

Precisamente, come potete vedere voi stessi qui sotto, al Summer Games Fest ci saranno sia nuovi giochi, mai svelati prima, che aggiornamenti riguardo a titoli molto attesi. Oltre al fatto che sono più di 30 titoli, però, non abbiamo idea di cosa sarà svelato.

Tra gli ospiti speciali del Summer Game Fest troviamo Jeff Goldblum, famoso attore che ha recitato - tra i vari - in Jurassic Park e, in ambito videoludico, ha prestato la voce per vari videogiochi, come COD Black Ops III e Jurassic World Evolution. Ci sarà spazio anche per Giancarlo Esposito, attore noto per Breaking Bad e recentemente visto anche in The Boys; presterà anche il volto al dittatore di Far Cry 6. Non mancheranno anche alcune sorprese e vari sviluppatori.

Per quanto riguarda le performance musicali, al Summer Game Fest ci sarà modo di ascoltare Weezer, Japanese Breakfast e Sonic Symphony. Inoltre, durante l'evento tornerà Day of the Devs, un evento dedicato principalmente a giochi indie, ma che quest'anno includerà annunci anche legati a AAA.

