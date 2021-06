Ubisoft, E3 2021: ecco i giochi confermati per la conferenza, ci saranno sorprese

Ubisoft ha svelato alcuni dei giochi che potremo vedere alla sua conferenza dell'E3 2021, fissata per il 12 giugno 2021 alle 21.00, ora italiana. La compagnia francese porterà sul palco virtuale dell'Experience vari giochi molto attesi dai fan, ma non mancheranno anche alcune sorprese.

Alain Corre, executive director di Ubisoft EMEA, ha spiegato che ci sarà spazio per Rainbow Six Quarantine, il nuovo sparatutto ambientato nel mondo di Rainbow Six che mescola la formula classica con nuove tinte horror. Il gioco non si chiamerà Quarantine, per evitare lo spiacevole legame con le quarantene causate dalla pandemia di COVID-19: all'E3 2021 avremo quindi modo di scoprire il nuovo nome.

Ci sarà anche spazio per i nuovi contenuti di Assassin's Creed Valhalla e Rainbow Six Siege. Prima dell'inizio dell'evento ci sarà spazio per un'analisi dello stato di giochi live service come Watch Dogs Legion e For Honor.

Inoltre, Ubisoft ha confermato che potremo nuovamente vedere Far Cry 6 con un nuovo filmato che ci spiegare ancora più nel dettaglio quello che potremo trovare nella nuova esplosiva avventura in prima persona. Inoltre, ci sarà spazio anche per Riders Republic, il gioco sportivo che sarebbe dovuto arrivare a febbraio 2021. L'E3 2021 promette già la presenza di giochi di tutto rispetto, ma Ubisoft conferma che ci sarà anche altro.

Per poter scoprire quanto ci attende, dovremo per forza vedere la conferenza dell'E3 2021 di Ubisoft.