PS5: le performance sono incredibili, PES 2022 punta al fotorealismo

Seitaro Kimura, producer della serie di eFootball PES, ha commentato le prestazioni di PS5, definendole incredibili. Ha anche spiegato che l'obbiettivo, con PES 2022, è di avvicinarsi quanto più possibile al fotorealismo. Ecco le sue parole, condivise tramite un'intervista alla rivista PLAY magazine (numero 2).

Kimura ha affermato: "Le performance di PS5 sono incredibili, e pur sfruttandone i benefici, abbiamo affrontato molte sfide e crediamo di essere vicini al 'prossimo livello'. In ogni caso, non importa quanto siano buone le prestazioni di PS5, ci sono varie restrizioni e perciò penso che la strada per il 'prossimo livello' sia difficile da percorrere. Questo perché puntiamo a un tipo di 'fotorealismo' che sia l'esatta riproduzione del mondo reale. Questo include l'atmosfera dello stadio e dei fan entusiasti, le espressioni facciali appassionate dei giocatori, le texture della pelle e dei capelli, il movimento dei muscoli e del sudore. Anche le cuciture delle uniformi."

"Penso che il punto sia ricreare il mondo stesso: si dovrebbe raggiungere un livello da live-action, ma da solo sarebbe un mondo inorganico e imperfetto. Crediamo che il fotorealismo debba essere completato aggiungendo vari elementi per impressionare gli utenti. I fan sanno qual è l'aspetto dei giocatori, hanno visto gli altri fan allo stadio, hanno vissuto in prima persona l'atmosfera dello stadio. Perciò, 'l'inganno virtuale' è molto più difficile. In ogni caso, questo è proprio il motivo per il quale riteniamo che si tratti di una sfida degna." PES 2022 probabilmente non raggiungerà i livelli sognati da Konami, nemmeno su PS5 e Xbox Series X|S, ma è chiaro che l'obbiettivo sia creare un gioco visivamente sontuoso.

Vi ricordiamo infine che Genoa eSports ha vinto il primo Scudetto virtuale eSerie A TIM | PES 2021. Inoltre, ricordiamo che PES 2022 sarà sviluppato con Unreal Engine; potete leggere il nostro speciale, eFootball PES 2022 e Unreal Engine: cosa ci aspetta?