Destruction AllStars: Blitz è la nuova modalità, ecco i dettagli.

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Ross Hopwood - senior designer di Lucid Games - ha svelato al mondo la nuova modalità di gioco di Destruction AllStars, il gioco di guida arcade ad alto tasso di distruzione esclusivo per PS5. Parliamo di Blitz: ecco tutti i dettagli su questo nuovo contenuto.

Blitz, ci spiega Lucid Games, è una modalità costruita sulle basi di Mayhem. Lo scopo è quindi sempre quello di accumulare punti facendo a pezzi gli avversari, ma in questo caso ci sono alcune differenze. Prima di tutto, si tratta di un match diviso in più round con quattro squadre da tre giocatori (quindi, 12 sfidanti in totale). Inoltre, Blitz vuole spingere ai giocatori di Destruction AllStars a giocare in modo cooperativo, premiando soprattutto la precisione e il lavoro di squadra. Se la distruzione di un avversario è merito di più membri del team, infatti, si ottengono più punti. Al contrario, se si viene distrutti si hanno trenta secondi per vendicarsi e ottenere così punti bonus e recuperare la distanza con gli avversari.

La vittoria, in Blitz, si ottiene raggiungendo per primi i 100 punti o essendo la squadra con più punti allo scadere del conto alla rovescia. Ogni match di questa nuova modalità di Destruction AllStars è diviso in più round e per la vittoria finale si deve vincere due round. Inoltre, all'inizio di ogni round si è costretti a scegliere un personaggio diverso, il che costringe i giocatori a decidere se iniziare subito con il proprio preferito o se metterlo da parte per un round successivo, quando la vittoria è a portata.

Destruction AllStars

Inoltre, Blitz "salva" la macchina speciale del vostro personaggio, se avete finito un round mentre ne siete alla guida, e vi mette al suo interno all'inizio del successivo. Questo significa che potete tatticamente non usare l'auto speciale fino agli ultimi secondi, così da partire nel secondo round con un'auto più forte e avere un gran vantaggio sui vostri avversari in Destruction AllStars.

Ci saranno inoltre ricompense uniche per la modalità Blitz all'interno della prima stagione di Destruction AllStars: una skin a tema Blitz, ottenibile completando ogni settimana una missione dedicata alla modalità (ovvero vincere un match).

Speriamo che Blitz migliori le cose per Destruction AllStars: non ha abbastanza giocatori in tutto il mondo e sono quindi stati aggiunti i bot.