eSerie A TIM | PES 2021: Genoa eSports ha vinto il primo Scudetto virtuale

Dopo settimane di dure competizioni, la eSerie A TIM | PES 2021, il primo campionato esport ufficiale della Lega Serie A, ha assegnato il primo Scudetto virtuale. Esattamente come è successo nel calcio tradizionale, il primo titolo di Campione d'Italia lo ha vinto il Genoa eSports, questa volta grazie alle prestazioni dei fratelli Rosario "NPK_02" Accurso e Emanuele Accurso.

I liguri hanno vinto grazie ad intenso match di spareggio contro un agguerritissimo Patrizio "IronPatt" Poliandri, giunto ad un passo dal sogno dopo aver scritto una delle pagine più emozionanti dell'esport nostrano. Il pro-player del Bologna FC1909 Facile Ristrutturare, infatti, dopo aver chiuso i gironi a 0 punti, è riuscito nell'impresa di farsi largo attraverso il Loser Bracket fino alla finalissima, dove ha dovuto cedere il passo, ma solo di misura e alla terza partita, contro un quotatissimo avversario.

Percorso opposto quello dell'ex azzurro NPK_02 che è giunto alla finale grazie ad una serie di prestazioni convincenti, che gli hanno consentito di arrivare più riposato alla finale e con i favori del pronostico. Dopo un netto 3-1 nella gara di andata, IronPatt è riuscito a portare la finale a gara tre grazie ad un perentorio 2-0 nel match di ritorno. La bella si è chiusa con un tiratissimo 1-0 segnato su di un repentino capovolgimento di fronte: Il Bologna FC 1909, infatti, si è fatto parare un rigore e si è fatto trovare sbilanciato in attacco. Rosario Accurso non poteva che approfittare degli spazi aperti per segnare il gol della vittoria.

Si chiude in questo modo la prima eSerie A TIM | PES 2021, un ottima vetrina per l'esport nazionale e la crescita dei talenti nostrani.