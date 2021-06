Le schede madri MSI con chipset B560 sbloccano gli slot M.2 con i processori Intel Core 10 gen

I processori Intel Core di decima generazione non riescono a sfruttare tutti gli slot M.2, ma MSI ha risolto il problema con le sue schede madri B560: ecco come.

I processori Intel Core di decima generazione non riescono a sfruttare tutti gli slot M.2 presenti su alcune delle schede madri dotate di chipset B560, andando così a limitare le opzioni a disposizione degli utenti per quanto concerne lo storage. Si tratta di un problema in cui ci siamo imbattuti tempo fa, durante l'assemblaggio del PC che utilizziamo per le recensioni (equipaggiato, nello specifico, con un Intel Core i5 10400), ma che a quanto pare MSI ha risolto questo inconveniente sulle proprie motherboard: un'informazione che magari può tornarvi utile.

Lo slot M.2 collegato alla CPU Intel Core i9 di decima generazione. Come detto, montare un processore Intel Core di decima generazione su di una scheda madre con chipset B560 implica in molti casi l'impossibilità di utilizzare lo slot M.2 collegato alla CPU. A cosa è dovuta l'incompatibilità? Tutto dipende dalle linee PCI Express 4.0, che su questo tipo di motherboard finiscono per essere disabilitate laddove si decida di installare uno dei processori in questione. La decima generazione Intel non è infatti compatibile con il protocollo più recente PCIe e, di conseguenza, non può gestire quel canale dati portando all'impossibilità di sfruttare lo slot M.2 che fa riferimento direttamente alla CPU.

Uno switch fisico MSI MAG B560 Tomahawk WiFi, una delle schede madri con il famoso switch. Essendo la questione dello slot M.2 legata a una limitazione propria dei processori Intel Core di decima generazione, MSI ha pensato bene di risolvere il problema introducendo uno switch fisico che in pratica mette in atto una deviazione dei dati dalla CPU al chipset. Non viene dunque sfruttato il canale PCI Express 4.0 come avviene normalmente con i processori Intel Core di undicesima generazione, bensì le linee PCI Express 3.0 presenti sulla motherboard. Ebbene, quali prodotti MSI vantano questa peculiare soluzione?

Le schede madri MSI compatibili MSI MAG B560 Tomahawk WiFi. Sono nove le motherboard prodotte da MSI con chipset B560 equipaggiate con lo switch di cui abbiamo appena parlato. A seconda della configurazione, consentono di utilizzare uno o due slot M.2 anche con i processori Intel Core di decima generazione. Scheda madre con CPU Intel 10 gen Slot M.2_1 Slot M.2_2 Slot M.2_3 MPG B560I Gaming Edge WiFi PCIe 3.0 x4 PCIe 3.0 x4 - MAG B560 Tomahawk WiFi disattivato PCIe 3.0 x4 PCIe 3.0 x4 MAG B560 Torpedo disattivato PCIe 3.0 x4 PCIe 3.0 x4 MAG B560M Mortar / WiFi PCIe 3.0 x4 PCIe 3.0 x4 - MAG B560M Bazooka PCIe 3.0 x4 PCIe 3.0 x4 - B560M PRO-VDH / WiFi PCIe 3.0 x4 PCIe 3.0 x4 - B560M-A PRO PCIe 3.0 x4 - - B560M PRO PCIe 3.0 x4 - - B560M PRO-E PCIe 3.0 x4 - - Scheda madre con CPU Intel 11 gen Slot M.2_1 Slot M.2_2 Slot M.2_3 MPG B560I Gaming Edge WiFi PCIe 4.0 x4 PCIe 3.0 x4 - MAG B560 Tomahawk WiFi PCIe 4.0 x4 PCIe 3.0 x4 PCIe 3.0 x4 MAG B560 Torpedo PCIe 4.0 x4 PCIe 3.0 x4 PCIe 3.0 x4 MAG B560M Mortar / WiFi PCIe 4.0 x4 PCIe 3.0 x4 - MAG B560M Bazooka PCIe 4.0 x4 PCIe 3.0 x4 - B560M PRO-VDH / WiFi PCIe 4.0 x4 PCIe 3.0 x4 - B560M-A PRO PCIe 4.0 x4 - - B560M PRO PCIe 4.0 x4 - - B560M PRO-E PCIe 3.0 x4 - -