Babylon's Fall di Square Enix e Platinum riemerge con possibile beta test su Steam

Babylon's Fall potrebbe tornare a farsi vedere tra poco, forse inserito tra le novità Square Enix dell'E3 2021, considerando che il titolo è comparso di recente sul database di Steam come possibile soggetto di un beta test sul digital delivery di Valve.

Non ci sono state più notizie su Babylon's Fall da un po' di tempo a questa parte, dopo essersi mostrato in un primo video gameplay nel lontano dicembre del 2019. Si tratta di uno dei numerosi progetti a cui Platinum Games sta lavorando in questi tempi, ma proprio il team di sviluppo, insieme a Square Enix, aveva riferito l'anno scorso di non essere pronto a mostrare il gioco.

Babylon's Fall è il nuovo action di Platinum Games con ambientazione fantasy

Le cose potrebbero essersi evolute sensibilmente dall'estate scorsa e Babylon's Fall potrebbe essere presente nel catalogo di giochi Square Enix da mostrare all'E3 2021, con tanto di annuncio di un beta test incombente su Steam, per quanto riguarda la versione PC.

L'idea proviene da SteamDB, che non è una fonte ufficiale ma è sicuramente affidabile per quanto riguarda le novità di Steam, visto che si basa sui "movimenti" rilevati nel database del portale Valve. In questo, di recente è comparso un riferimento a un Closed Beta Test per Babylon's Fall, modificato proprio nella giornata di ieri, 1 giugno 2021, che potrebbe far pensare a una novità in arrivo in tal senso.

Se questa fosse confermata, l'annuncio potrebbe facilmente avvenire nel corso dell'E3 2021, probabilmente con una nuova presentazione del gioco durante la conferenza Square Enix.