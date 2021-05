E3 2021: Square Enix, Sega, Gearbox e altri studios confermati, mostreranno giochi

L'ESA, ente organizzatore dell'E3 2021 (e delle precedenti edizioni), ha confermato che Square Enix, Sega, Bandai Namco e Gearbox Entertainment saranno tutte parte dell'evento digitale che avrà luogo a giugno 2021. A questo si aggiungeranno anche XSEED Games/Marvelous USA, Inc, Freedom Games, Devious Eye Entertainment, Turtle Beach, Verizon, e Binge.com.

Queste compagnie si sommano a quelle già precedentemente confermate per l'E3 2021: Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft, Take-Two Interactive, and Warner Bros. Games. Tutte le compagnie porteranno i propri prodotti all'evento.

E3 2021: nuovi studios confermano la presenza

Per il momento non abbiamo informazioni ufficiali riguardo ai possibili annunci delle compagnie coinvolte. Parlando di quelle annunciate oggi, siamo certi che i fan sperino che Square Enix mostri qualcosa di Final Fantasy 16 - in silenzio da tempo - così come di Forspoken.

Vi ricordiamo che l'E3 2021 avrà luogo dal 12 al 15 giugno 2021. L'evento, come detto, sarà completamente digitale. Speriamo di scoprire presto la scaletta precisa degli eventi. Ricordiamo che Electronic Arts e Sony PlayStation non saranno presenti all'evento. Abbiamo da poco scoperto anche che Konami non ci sarà, ecco il motivo ufficiale.