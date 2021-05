Assassin's Creed Valhalla: riferimento a un DLC di Muspelheim scoperto dai dataminer

I dataminer hanno scoperto all'interno dei dati di Assassin's Creed Valhalla un riferimento a un possibile DLC dedicato al regno di Muspelheim. Secondo una credibile ipotesi, quindi, Ubisoft avrebbe intenzione di portare i giocatori in un nuovo regno con una delle future espansioni del più recente capitolo di Assassin's Creed.

L'informazione è stata scoperta e condivisa dal noto J0nathan. Come potete vedere dal tweet qui sotto, una linea di codice indica chiaramente "DLC Muspelheim". Nella mitologia norrena Muspelheim è la casa dei giganti di fuoco e di Surtur, che è apparso anche nel film di Thor Ragnarok (il gigante di lava e roccia che indossava l'elmo con le corna). Muspelheim appare anche in God of War, come uno dei regni "sfida" secondari.

Parlando però di Assassin's Creed Valhalla, questo riferimento a Muspelheim non è una sorpresa troppo grande. Vi sono infatti alcune concept art dedicate a questo regno, una delle quali visibile anche in-game. Come potete vedere qui sotto, nel gioco è possibile vedere la porta di Muspelheim: è quella al centro, infuocata.

Assassin's Creed Valhalla: bozzetto in-game che mostra la porta a Muspelheim

Come sempre, queste non sono informazioni ufficiali e vanno prese con le dovute cautele. È possibile che il riferimento a Muspelheim rimanga solo un riferimento e che Ubisoft non produca in realtà alcun nuovo contenuto per tale regno. Dovremo attendere informazioni ufficiali a riguardo: nel frattempo vi segnaliamo però un altro rumor secondo il quale il prossimo episodio è in uscita nel 2022, mentre Valhalla otterrà un terzo DLC.