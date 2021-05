Call of Duty: Warzone, Rambo in arrivo come personaggio giocabile?

Call of Duty: Warzone vedrà l'arrivo di Rambo come personaggio giocabile: non c'è ancora l'ufficialità, ma gli indizi lasciati da Activision finora appaiono piuttosto chiari.

L'idea è probabilmente quella di introdurre nel battle royale gli eroi degli action movie degli anni '80, ora che l'ambientazione del gioco è cambiata, come annunciato nel trailer di Verdansk '84.

Si tratta peraltro di un percorso simile a quello compiuto finora da Fortnite, che proprio grazie alle varie collaborazioni è stato in grado di totalizzare incassi per oltre 9 miliardi di dollari nei primi due anni.

Come detto, l'arrivo di Rambo in Call of Duty: Warzone non è ancora ufficiale, ma i teaser pubblicati sui social lasciano intendere che qualcosa si muoverà molto presto.

Dopodiché bisognerà capire come gli sviluppatori decideranno di portare avanti questa strategia. La prossima new entry sarà Chuck Norris? Oppure Arnold Schwarzenegger? Staremo a vedere.