Call of Duty: Warzone, trailer di Verdansk ‘84 il più grande aggiornamento di sempre

Activision ha pubblicato il trailer di Call of Duty: Warzone intitolato Verdansk '84. Questo trailer, pensato per presentare tutte le nvità della Stagione 3, cerca di mettere in luce i tanti stravolgimenti che il più grande aggiornamento di Call of Duty di sempre ha portato Warzone e Black Ops Cold War.

In poco più di un anno dal lancio Call of Duty: Warzone ha superato i 100 milioni di giocatori. Per festeggiare gli sviluppatori hanno pensato ad un update che trasformerà l'esperienza, con un viaggio che porta i giocatori indietro nel tempo, nell'anno 1984, durante la Guerra Fredda.

Il nuovo Warzone presenterà enormi cambiamenti, tra cui nuovi ed esclusivi punti d'interesse, un nuovo e migliorato gameplay e importanti ottimizzazioni grafiche su tutta la mappa, compresi gli edifici. Tutte le superfici e tutti gli oggetti sono stati migliorati per fornire un'esperienza di gioco più fluida. Nella Season 3 di Black Ops Cold War, i giocatori potranno sperimentare nuove mappe e nuove modalità multigiocatore, con l'arrivo del nuovo capitolo di Call of Duty Zombies nella modalità Epidemia e una serie di nuovi equipaggiamenti da combattimento, da utilizzare nelle prossime battaglie.

La grande celebrazione odierna della community per l'arrivo della Season 3 è il risultato di settimane di eventi all'interno di Warzone, che hanno portato all'invasione di Verdansk da parte dei non morti, alla sua detonazione nucleare e alla successiva trasformazione finale. Mentre tutti questi eventi accadevano, i giocatori di Call of Duty sono stati sempre presenti.

Per settimane, gli utenti hanno combattuto gli Zombie su Warzone, tracciando la loro avanzata attraverso i protocolli di contenimento e le zone corrotte.

Ieri, con l'arrivo della più grande orda Zombie mai registrata, milioni di giocatori hanno assistito ad un evento in-game che si è concluso con un'esplosione nucleare che ha decimato completamente la mappa di Warzone, oscurando l'intera Verdansk.

Dopo l'esplosione, i giocatori sono stati trasportati su Rebirth Island , dove una serie di misteriosi indizi e messaggi nascosti presenti nel gioco hanno aiutato gli utenti a svelare i restanti segreti e a capire cosa sia realmente successo in Warzone, per poi condurre nuovamente tutti a Verdansk, nell'anno 1984, e dando così inizio all'attesissima Stagione 3.

Oggi la community celebra l'aggiornamento di Warzone giocando con tutti i nuovi elementi della Stagione 3, tra cui il nuovo look Verdansk 1984 della mappa di Warzone, e una serie di nuovi contenuti multigiocatore e Zombie anche su Black Ops Cold War.

Cosa ve ne è sembrato di questo evento?