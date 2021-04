Farming Simulator 22, trailer d'annuncio per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Mac e Stadia

Nonostante sia un gioco di nicchia e molto particolare, Farming Simulator è diventato progressivamente un vero e proprio bestseller. Per questo motivo in molti saranno fenici di sapere che Giants Software ha annunciato con un trailer il nuovo capitolo, Farming Simulator 22, in arrivo su PC, Playstation 5, Xbox Series X|S, Playstation 4, Xbox One, Mac e Stadia nel quarto trimestre del 2021.

Ancora una volta questa celebre simulazione si appresta a fare un grande balzo in avanti grazie a tantissime novità e miglioramenti. Farming Simulator 22 consentirà a ogni aspirante agricoltore di costruire con grande creatività la propria fattoria, indipendentemente dalla propria età o dalla reale professione, da soli o in modalità in cooperativa grazie alla modalità multiplayer fino a 8 giocatori su console e fino a 16 giocatori su PC, Mac e Stadia.

Nuove colture, nuove mappe , nuovi macchinari agricoli e nuovi marchi sono alcune delle novità di questo episodio della saga. Farming Simulator 22 includerà anche i cicli stagionali e molte altre novità.

Farming Simulator 22 offrirà maggiore profondità grazie ad una varietà di nuovi elementi e alla più ampia estensione della libertà del giocatore nella storia della serie. Due nuove mappe e una nuova versione della mappa alpina Erlengrat metteranno in luce diversi tipi di operazioni agricole attraverso le stagioni.

Farming Simulator 22, grazie alla presenza di oltre 400 macchinari di oltre 100 marchi sarà la migliore e la più realistica simulazione agricola di sempre che darà la possibilità anche ai nuovi giocatori di immergersi nel mondo dell'agricoltura, dell'allevamento di animali e della silvicoltura.

Farming Simulator 22 incorporerà molti miglioramenti tecnici così come un comportamento realistico dell'Intelligenza Artificiale e mondi molto più ricchi. L'esperienza di gioco sarà ancora più immersiva grazie, ad esempio, al suono dei motori dei trattori più realistico, con suoni dei motori diversi durante la selezione delle marce, e al riverbero graduato.

Farming Simulator 22 garantirà migliori prestazioni su tutte le piattaforme grazie al supporto delle DirectX 12 su Windows e a tecnologie grafiche avanzate tra le quali: texture streaming, ottimizzazione del multi-threading, occlusion culling, temporal anti-aliasing. Questo nuovo titolo garantirà prestazioni migliori su tutte le piattaforme di gioco, ponendo le fondamenta per una modalità custom ancora più complessa che consentirà di accedere a un quantitativo sempre più grande di contenuti.