League of Legends, Circuito Tormenta: ad aprile si aprono le iscrizioni per gli aspiranti pro player

Riot Games ha annunciato che i lavori per portare il Circuito Tormenta di League of Legends stanno per completarsi. Anzi, ad aprile, saranno aperte le iscrizioni per partecipare a questo circuito, così da dare a tutti gli aspiranti pro player italiani la possibilità di entrare in questa vera e propria fucina di talenti di LoL.

Il torneo, pensato come una vera e propria celebrazione della community di LoL, permette a tutti i fan mettersi in gioco e dimostrare di che pasta sono fatti. Gli organizzatori metteranno a disposizione degli interessati un Server Discord dedicato esclusivamente alla competizione, dove i giocatori potranno radunarsi, discutere, reperire tutte le informazioni sulla competizione e cercare nuovi compagni di avventura con cui fare gruppo. Le iscrizioni alla competizione sono aperte a tutti i fan che desiderano mettersi in gioco e scendere in campo per dimostrare di essere all'altezza delle competizioni più blasonate di League of Legends.

I migliori 8 team del primo evento vedranno le proprie partite trasmesse sul canale Twitch ufficiale di PG Esports e andranno a formare il Proving Grounds, nuova costola dell'ormai celebre PG Nationals. Proprio la costituzione di questa particolare e inedita serie mette in evidenza l'attenzione che il torneo pone sui giocatori non professionisti, dando loro la possibilità di mettersi in mostra e di giocarsi la chance di approdare al più famoso torneo nazionale dedicato al MOBA di casa Riot Games. Il Circuito Tormenta nasce proprio con un doppio obiettivo: celebrare in toto la community italiana e lasciare che i player amatoriali più abili del paese possano mettersi in mostra e dimostrare che hanno la stoffa per competere ai livelli più alti.

Il logo del Circuito Tormenta di League of Legends.

Si tratta di un'operazione importante, volta a supportare la scena competitiva nostrana a 360°, partendo dal basso. È un trend sempre più in voga nell'ultimo anno e reso possibile anche grazie a publisher e tournament organizer appassionati come Riot Games e PG Esports. Fonzies, brand main partner e appartenente al gruppo Mondelez International, che ha scelto questa manifestazione grazie alla guida e al supporto di MKTG - agenzia di experiential marketing del Gruppo Dentsu.

Il torneo avrà inizio a metà maggio.