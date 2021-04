Resident Evil Village su PS5 si carica in 2 secondi: la videoanalisi della demo

Gli esperti di Digital Foundry hanno analizzato in maniera molto puntigliosa la demo di Resident Evil Village e hanno trovato diversi elementi tecnici piuttosto interessanti. Il più impressionante è senza dubbio al velocità di caricamento su PS5: in meno di 2 secondi sarete in grado di immergervi nelle atmosfere da incubo dell'horror di Capcom. Resident Evil Village, oltretutto, sembra comportarsi meglio del previsto con il raytracing attivato, dato che regge i 4K e 60FPS.

L'analisi dei colleghi inglesi è volta anche a mostrare le differenze con la versione per PlayStation 4 e PS4 Pro del gioco. Per quanto riguarda i caricamenti, sulle "vecchie" console di Sony il gioco di Capcom si carica in 30 secondi circa, contro i 2 secondi della versione PlayStation 5.

Per quanto riguarda risoluzione e frame-rate, Capcom è riuscito ad ottimizzare la demo in modo da farle raggiungere i 4K e i 60FPS (anche se con cali) con il raytracing attivo. Senza il raytracing Resident Evil Village sfoggia un framerate granitico a 60FPS. In precedenza Capcom aveva detto di puntare ai 4K, 45FPS con il raytracing: si tratta dunque, se confermato nel gioco definitivo, di un bel salto in avanti.

Nonostante sia atteso per il 7 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, in Australia hanno rotto il day one di Resident Evil Village.