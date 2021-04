Resident Evil Village, day one rotto in Australia: rischio spoiler sui social

Il day one di Resident Evil Village è già stato rotto in Australia, con ampio anticipo sui tempi: il gioco sarebbe dovuto arrivare ufficialmente nei negozi solo il 7 maggio, dunque fra ben quindici giorni.

Stando così le cose, si ripresenta l'ormai tradizionale rischio spoiler sulle piattaforme social, dove potrebbero comparire immagini o soprattutto video di gameplay di Resident Evil Village che rivelano particolari importanti della trama. Fate attenzione!

Quantomeno da questo leak arrivano anche informazioni utili e interessanti, come ad esempio lo spazio richiesto su disco per l'installazione della versione PS5, pari a 27,37 GB al netto della patch del day one.

Sul retro della confezione vediamo inoltre una breve sinossi introduttiva: "Dopo che uno sconvolgente incidente ha dilaniato la sua famiglia, Ethan Winters farà qualsiasi cosa per riavere indietro sua figlia. Ma a quale prezzo?"

La recente demo di Resident Evil Village ha consentito a numerosi utenti di provare il gioco in anteprima, e ciò non ha fatto che aumentare l'hype attorno al nuovo episodio della serie survival horror.