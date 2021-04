Resident Evil Village, nuovo video di gameplay da ben 30 minuti

Resident Evil Village è stato mostrato da Capcom con un nuovo, lungo video di gameplay da ben 30 minuti che documenta l'arrivo di Ethan Winters nel villaggio.

Capace di girare a 4K e 60 fps anche con ray tracing attivato su PS5, Resident Evil Village riprenderà la formula introdotta con il precedente episodio, caratterizzata dall'inedita visuale in prima persona.

Stando al noto leaker Dusk Golem, le sequenze presenti nel filmato sono tratte dalle prime quattro o cinque ore della campagna, e sono state catturate proprio su PlayStation 5.

Si tratta insomma di un b-roll, un video "grezzo" che solitamente i publisher forniscono alla stampa come materiale di base per le loro anteprime, ed è per questo che ci sono dei "tagli" atti a evitare spoiler.

Resident Evil Village sarà disponibile a partire dal 7 maggio, nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.