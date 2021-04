Call of Duty: Warzone, Verdansk nuclearizzata ma esplodono anche i server

Call of Duty: Warzone ha vissuto oggi l'atteso evento di chiusura della stagione, culminato con la nuclearizzazione della mappa di Verdansk. L'esplosione deve però aver coinvolto anche i server del gioco, che sono caduti rovinosamente.

Immaginiamo che gestire gli oltre 100 milioni di utenti di Call of Duty: Warzone non sia affatto semplice, e quanto accaduto lo dimostra in maniera chiara ed evidente.

Numerosi giocatori non hanno insomma potuto assistere alla detonazione, ma per fortuna qualcuno ha catturato l'evento in video: potete vederlo qui sotto, editato per evitare le fasi più noiose.

Gli sviluppatori di Raven Software hanno comunicato di essere al corrente del problema e di stare lavorando per risolverlo il più rapidamente possibile, aggiornando gli utenti non appena la situazione tornerà sotto controllo.