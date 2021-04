Steam, nuove funzionalità per esplorare lo store: le novità introdotte da Valve

Steam ha introdotto nuove funzionalità per esplorare lo store, punti di ingresso inediti per specifici titoli e categorie che includono sottogeneri, tematiche e altro ancora.

Forte dei suoi 25 milioni di utenti contemporanei, Steam ha sperimentato per mesi nuovi modi di navigare il negozio e le decine di migliaia di giochi che contiene, ed ecco i risultati.

Nuovi e degni di nota

Molti utenti si affidano alle nostre tabelle per scoprire rapidamente le novità e i giochi popolari su Steam. Ora è possibile accedervi da un menu unico, Nuovi e degni di nota, attraverso cui si possono consultare direttamente le offerte in corso, gli aggiornamenti recenti e i titoli in arrivo su Steam.

Categorie

Un elenco basilare di generi, per quanto semplice da sfogliare, non soddisfa le esigenze di un catalogo variegato come quello di Steam. Il nostro nuovo menu Categorie aiuta gli utenti a scoprire e immergersi rapidamente nell'immensa varietà di interessanti giochi presenti su Steam. Questo menu include dozzine di nuove categorie di giochi, le quali possono poi essere ulteriormente esplorate.

Nuovi punti di ingresso: generi, tematiche e modalità di gioco

I nostri nuovi punti di ingresso si basano sui tre modi principali in cui gli utenti sfogliano Steam: per genere, tematica e modalità di gioco. Ognuna di queste motivazioni risponde a grandi linee a una domanda diversa:

Generi - "Che tipo di gioco è questo? Che esperienza di gioco regala?"

Strategia in tempo reale, GDR di avventura, Simulatori di fattoria, Metroidvania, ecc.

Tematiche - "Di cosa tratta questo gioco?"

Fantascienza, Sopravvivenza, Mistero, ecc.

Modalità di gioco - "Con chi posso giocare a questo gioco?"

Giocatore singolo, Multigiocatore, MMO, Co-op, ecc.

Queste preferenze dei giocatori possono essere organizzate ed espresse usando le etichette e i metadati di Steam. Le categorie incluse nei punti di ingresso Generi e Tematiche sono definite tramite le etichette, mentre le categorie incluse sotto Modalità di gioco sono definite da metadati aggiuntivi forniti dallo sviluppatore.

Abbiamo selezionato queste tre categorie di ampio respiro attraverso un misto di ricerca strutturata, intuito e feedback dalla beta, ma anche i curatori di Steam hanno dato un forte indizio in questo senso. Abbiamo notato come molti curatori sviluppino elenchi di giochi di tipo specifico, i quali ricadono quasi tutti nelle tre categorie citate in precedenza.

Troviamo elenchi basati sul gameplay e sul genere come Giochi di costruzione di città, altri basati su tematiche come Giochi con cani e altri ancora basati sulle modalità di gioco come Titoli da giocare con il tuo partner.

Nuove modalità di visualizzazione

A partire da questi tre punti di ingresso, mostreremo 48 categorie di generi, 8 categorie di tematiche e 7 categorie di modalità di gioco, per un totale di 63 nuove categorie derivate da tendenze comuni condivise tra il catalogo di giochi e le abitudini di ricerca dei giocatori.

Cliccare su una qualunque di queste categorie porterà a un hub di contenuti dedicati, una pagina principale dedicata a quella specifica tipologia di gioco. Sarà possibile tenere traccia dei propri titoli preferiti, ad esempio giochi da tavolo nuovi e degni di nota, i giochi di ruolo e avventura a giocatore singolo più venduti, i giochi cyberpunk di fantascienza dalla trama profonda più giocati o la propria nicchia preferita su Steam.

Ciascuna di queste destinazioni ha il proprio URL, quindi è possibile salvarle nel browser o condividerle con gli amici. Ciascuna categoria include un banner a scorrimento che mette in evidenza giochi, i titoli più venduti e sconti, nonchè cinque schede specifiche che mostrano: