Steam, oltre 25 milioni di utenti contemporanei: nuovo record per la piattaforma

Steam ha totalizzato oltre 25 milioni di utenti collegati in contemporanea, per la precisione 25.115.223, stabilendo un nuovo record per la piattaforma digitale creata da Valve.

Il precedente picco, pari a 24,78 milioni di utenti contemporanei, è stato raggiunto da Steam neanche un mese fa, in quel caso grazie all'enorme successo ottenuto da Cyberpunk 2077.

Com'è possibile vedere nel grafico in calce, la crescita della piattaforma Valve è stata progressiva nel corso del tempo, ma a partire dal primo lockdown dovuto alla pandemia i numeri hanno iniziato a salire più velocemente che mai.

Una situazione apparentemente inevitabile, ma sarà interessante capire se e quanto i valori scenderanno nel momento in cui sarà possibile di nuovo uscire di casa normalmente, senza restrizioni.