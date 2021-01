Uncharted, il film si mostra con quattro nuove immagini su Twitter

Il profilo ufficiale di Uncharted ha pubblicato su Twitter quattro nuove immagini tratte dal film, che rivelano i dettagli di altrettante sequenze.

Dopo la prima foto ufficiale di Tom Holland come Nathan Drake e il video di Mark Wahlberg come Sully, ecco dunque nuovi materiali per l'attesa pellicola basata sulla serie di Naughty Dog.

Gli scatti mostrano prevalentemente delle mappe, un manufatto a forma di croce che si rivela essere una chiave, nonché altri elementi scenici che vedremo all'interno di questa trasposizione cinematografica.

Diretto da Ruben Fleischer, il film di Uncharted farà il proprio debutto nelle sale il 16 luglio, quantomeno negli USA. Oltre ai già citati Holland e Wahlberg, nel cast saranno presenti Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali e Tati Gabrielle.