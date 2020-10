Uncharted il film: Mark Wahlberg ci mostra il suo Sully

Qualche giorno fa la star di Spider-man Tom Holland ha mostrato la sua trasformazione in un giovane Nathan Drake, il protagonista dell'atteso film di Uncharted. Adesso è Mark Wahlberg a mostrare come sarà il suo Victor "Sully" Sullivan, il co-protagonista della pellicola.

Dopo tanti rinvii e il problemi legati alla pandemia da COVID-19, le riprese del film di Uncharted sembrano finalmente essere partite col piede giusto. Abbiamo già potuto vedere Tom Holland nella prima foto ufficiale nella quale interpreta Nathan Drake e ne abbiamo apprezzato la riuscita, soprattutto considerando che si tratta di una versione più giovane e meno smaliziata del cacciatore di tesori che abbiamo imparato ad amare nella serie di Naughty Dog.

Ancora più notevole è il cambiamento che subirà l'amico e mentore di Drake, Victor Sullivan. Da "vecchietto terribile" dei videogiochi, Sully sarà interpretato da quel fustacchione di Mark Wahlberg, che sicuramente offrirà una versione molto dinamica e fisica del personaggio.

D'altra parte il film è ambientato in quel periodo della vita di Sully nel quale ha accumulato tanti debiti e persino qualche problema con la legge. Per questo motivo un attore come Mark Wahlberg potrebbe essere molto adatto.

Cosa ne pensate? I baffi e i capelli sembrano essere al posto giusto.