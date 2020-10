PS5: Sony registra il marchio Soho Engine in Europa, che sia legato a The Getaway?

Sony ha recentemente registrato in Europa il marchio Soho Engine. Analizzando il file di registrazione, in molti hanno cominciato a pensate che si tratti di un qualcosa legato al ritorno della serie di The Getaway su PS5 in un prossimo futuro.

Questo perché il marchio è stato registrato dalla sede di Londra di Sony Interactive Entertainment Europe Limited. Per questo motivo si pensa ci sia dietro lo zampino dell'ex Team Soho, adesso conosciuto come SCE London Studio, ovvero il team che ha dato i natali alla serie di The Getaway e al suo spin-off Gangs of London.

Secondo queste teorie, si tratterebbe quindi del motore grafico proprietario dello studio, quello che starebbero utilizzando per creare il nuovo episodio della serie, che da un po' di tempo si dice potrebbe tornare su PS5.

Vi piacerebbe giocare a un nuovo The Getaway?