PS5 e Xbox Series X|S: negli USA stanno cancellando diversi preorder

A giudicare da quello che sta avvenendo sui social in queste ore, sembra che le principali catene USA come Target o GameStop stiano inviando a molte persone che hanno prenotato PS5 e Xbox Series X|S delle mail di disdetta, nelle quali si dice che il loro preorder non è più valido. Fortunatamente questo non sta avvenendo in Italia, ma potrebbe essere un segnale del fatto che i due colossi hanno finalmente ben chiare quante console riusciranno a distribuire entro la fine di questo anno. Facendo scontenti chi non è riuscito ad aggiudicarsi una di queste macchine.

Le segnalazioni sono arrivate da più parti e se le comunicazioni provenienti da GameStop non giustificano la cancellazione, anzi, qualcuno pensa ad un errore del sito che sta inviando diverse mail al medesimo indirizzo, le mail di Target sembrano decisamente più chiare e parlano dell'incapacità da parte della catena di soddisfare tutti i preorder ricevuti.

In Italia, fortunatamente, le diverse catene hanno messo in vendita solo le console che effettivamente avrebbero ricevuto, mettendo subito in chiaro chi avrebbe ricevuto la console al day one (ovvero il 10 novembre per Xbox Series X|S e il 19 novembre per PS5) e chi avrebbe rischiato di non averla, se non dopo Natale.

Adesso che ci si avvicina al day one le cose si stanno facendo più chiare e finalmente i diversi negozi potrebbero avere precisamente idea di quante e quali console avranno a disposizione.

Voi avete avuto problemi simili?