Ubisoft spenderà 1 milione di euro per un trailer

In queste ore sono emersi gli estremi dell'accordo che Ubisoft e l'agenzia di marketing Goodbye Kansas hanno siglato per realizzare un trailer (o una serie di filmati dello stesso "argomento") su di uno dei grandi giochi che arriveranno nei prossimi mesi da parte del publisher francese. Si tratta di un accordo da 11 milioni di corone svedesi (circa 1 milione di euro), una cifra notevole per un unico lavoro.

Goodbye Kansas, però, è un'agenzia piuttosto famosa nel settore. Anche se non aveste mai sentito parlare di lei, sicuramente avrete visto qualcuno dei suoi lavori. Stiamo parlando del trailer del season pass di Watch Dogs 2, dei personaggi di Ghost Recon Wildlands o il trailer cinematico di Watch Dogs 2.

Più recente lavoro è il trailer di Cyberpunk 2077 con Keanu Reeves come protagonista. Ma in generale l'agenzia è quella che ha coinvolto l'attore americano nel gioco di CD Projekt RED. Si tratta quindi di persone sicuramente sul pezzo e in grado di creare contenuti capaci di bucare lo schermo.

Vedendo il portfolio di Goodbye Kansas ci verrebbe da pensare che lo studio possa essere al lavoro su di un nuovo trailer di Watch Dogs: Legion, avendo già lavorato sulla serie. Le origini svedesi sarebbero però perfette per un filmato a tema Assassin's Creed Valhalla.

Ubisoft ha anche in lavorazione Immortals Fenyx Rising, Far Cry 6 e Beyond Good & Evil 2, quindi il dare in mano a Goodbye Kansas la campagna marketing, potrebbe essere il modo per imprimere maggior spinta a questi progetti. Sempre che non si tratti del remake di Prince of Persia...