Genshin Impact, Jean prende vita nel cosplay di cosgirl_sora

Genshin Impact è uno dei titoli più popolari di questo periodo, e sicuramente anche voi ne avrete sentito parlare: potreste anche averlo provato, dal momento che è disponibile gratuitamente su PlayStation 4, PC e dispositivi mobile Android e iOS. Ma in questo articolo vogliamo mostrarvi altro: cioè un nuovo cosplay.



La cosplayer cosgirl_sora ha dedicato la sua ultima fatica ad un personaggio femminile decisamente importante di Genshin Impact: Jean, dei Knights of Favonius. Si tratta del comandante in carica della divisione di Mondstadt, la prima vera città visitata dal protagonista. Come noterete, questo costume è stato molto curato dal punto di vista dei particolari e degli accessori: tanto che sembra trattarsi proprio della Jean di Genshin Impact, trasportata nel mondo reale.



Vi proponiamo qui di seguito l'immagine del cosplay, e chiaramente attendiamo i vostri commenti: vi piace? Non vi piace? Poteva essere ancora più curato? Infine annotiamo la presenza, sulle nostre pagine, di alcuni cosplay sempre a tema Genshin Impact, dedicati rispettivamente alla strega Lisa e a Diluc.