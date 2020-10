Xbox Series X: il frigo a forma di console gigante anche ad iJustine, ecco l'unboxing

Il mitico frigo a forma di Xbox Series X gigantesca è arrivato anche ad iJustine, che ha prontamente ripreso e caricato su YouTube tutta la scena dall'arrivo del pacco all'unboxing più strano mai visto finora, almeno in ambito videoludico.

A quanto pare, il frigo a forma della nuova console di Microsoft mostrato da Snoop Dogg in un recente video non è un pezzo unico fatto costruire dal celebre rapper, ma è un vero e proprio prodotto industriale, anche se immaginiamo che la sua diffusione sia limitatissima.

Come vediamo in questo video, il frigo è stato consegnato ad iJustine attraverso un muletto speciale con un pacco veramente gigantesco, molto più del "semplice" frigo al suo interno, che a confronto è anche piuttosto compatto. La cosa particolare è che la confezione riprende del tutto quella della console, con tanto di scritte, loghi e informazioni replicati alla perfezione ma in formato enorme.

Si tratta comunque di un elettrodomestico dalle dimensioni davvero molto importanti, con congelatore integrato e porta molto ampia. Dall'inedita inquadratura dall'alto è anche possibile vedere che nella parte alta replica la particolare griglia verde presente anche sulla console, mentre sul retro sono visibili in bassorilievo le prese d'aria e le porte presenti sulla console. Insomma, appare proprio come una replica piuttosto precisa di Xbox Series X in scala gigantesca, con tanto di led illuminato nella parte alta.

All'interno è invece un frigo a tutti gli effetti, con diversi ripiani e a quanto pare anche decisamente pratico, dotato però di immancabile illuminazione interna verde e con tanto di effetto audio di avvio che parte all'apertura dello sportello. Insieme al particolare oggetto, iJustine ha comunque ottenuto anche una vera e propria Xbox Series X, che al confronto con il frigo sembra veramente minuscola.

La celebre youtuber da vari milioni di iscritti è nota soprattutto in USA, dove ha raggiunto una notevole notorietà e di recente è comparsa nelle notizie riguardanti i videogiochi anche per aver ospitato Phil Spencer nel corso di una puntata della sua trasmissione, con intervista che ha toccato ovviamente anche Xbox Series X.