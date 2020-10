Demon's Souls su PS5 è in gold, recupera elementi eliminati dall'originale, dice Lance McDonald

Demon's Souls per PS5 è stato mostrato al modder Lance McDonald, il quale è rimasto molto contento di quanto visto e ha diffuso alcune impressioni e informazioni su Twitter dopo questo contatto, come il fatto che il gioco è in gold da tempo e che recupera elementi che erano stati rimossi dal titolo originale su PS3.

Lance McDonald è diventato una personalità di rilievo nell'ambito del modding, concentrandosi in particolare sui giochi FromSoftware e sui soulslike, mostrando peraltro di recente come potrebbe essere Bloodborne su PS5 a 60 fps. A quanto pare, la sua fama è giunta fino a Sony, considerando che ha avuto accesso, in base a quanto riferito, a Demon's Souls su PS5, sebbene sembra che abbia solo "visto" e non giocato il nuovo remake.

In ogni caso, è rimasto molto favorevolmente impressionato da quanto visto: tra le informazioni rilasciate ce n'è peraltro una molto particolare, perché non è mai arrivata al pubblico per vie ufficiali e riguarda la tempistica con cui il titolo è andato in fase gold. Secondo McDonald, Demon's Souls è entrato in gold il 24 settembre, dunque in largo anticipo rispetto alla data di uscita che corrisponderà al lancio di PS5, ovvero il 19 novembre dalle nostre parti o il 12 novembre in generale, considerando come i giochi usciranno in anticipo anche qui per corrispondere all'uscita USA.