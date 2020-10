Bloodborne su PS5 a 60 fps? Il modder della versione PS4 Pro sfida Sony

Bloodborne girerà su PS5 a 60 fps? Il modder che ha realizzato l'hack in grado di consentire al titolo di From Software di ottenere tale frame rate su di una semplice PS4 Pro ha deciso di sfidare Sony.

Abbiamo visto come potrebbe essere Bloodborne su PS5 grazie all'intelligenza artificiale, ma Lance McDonald è stato in grado di ottenere quel risultato per davvero su PlayStation 4 Pro, come dimostra il video qui sotto.

Ebbene, il modder ha detto che, nel caso in cui Sony non fosse in grado di far girare Bloodborne a 60 fps su PlayStation 5, renderà pubblico il suo hack perché i possessori del gioco possano ottenere quel tipo di performance su PS4 Pro.

"Renderò questa patch pubblica dopo il lancio di PS5, qualora Sony non dovesse chiarire se Bloodborne riceverà dei miglioramenti o meno", ha dichiarato McDonald. "Visto il mio rispetto per PlayStation, prima di farlo voglio dargli la possibilità di offrire agli utenti Bloodborne a 60 fps."

Sappiamo che la nuova console Sony andrà a migliorare numerosi giochi, in particolare quelli che utilizzano una risoluzione dinamica e/o un frame rate sbloccato. Come andrà per Bloodborne? Lo scopriremo fra poco più di un mese.