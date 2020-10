Amazon Prime Day 2020, Huawei P40 Lite 5G col 9% di sconto per poco tempo

Se stavate valutando da tempo l'acquisto di un Huawei P40 Lite 5G, l'Amazon Prime Day 2020 è l'occasione giusta per voi: difatti lo smartphone in questione sarà disponibile con uno sconto del 9% solo per poche ore. Valutiamo per bene tutti i dettagli.



Huawei P40 Lite 5G con Bluetooth Minispeaker, Display Punch FullView da 6.5", 6 GB + 128 GB di Memoria, Argento, Versione Italiana



Uno sconto del genere non è da trascurare. Normalmente, infatti, Huawei P40 Lite 5G viene proposto ad un prezzo di listino di 329,99 euro: adesso sarà vostro invece a 299,90 euro. Il risparmio netto sarà dunque di 30 euro, precisi precisi.



Naturalmente dovrete essere iscritti ad Amazon Prime, per poter usufruire di questo e di tutti gli altri sconti dell'Amazon Prime Day 2020, che avrà luogo nella giornata di oggi e in quella di domani. Volendo potreste anche ottenere 5 euro di sconto, rientrando tra i primi 10.000 utenti Prime che lo richiederanno.



Infine diamo un'occhiata alle principali caratteristiche di Huawei P40 Lite:

Questo dispositivo utilizza i Huawei Mobile Services (HMS) anziché i Google Mobile Services (GMS) e Google App. Scopri come scaricare le app e sfruttare al meglio il tuo dispositivo HUAWEI su consumer.huawei.com/it/campaign/all-in-one/

Display punch fullview da 6.5"

Batteria da 4000 mAh

Quad camera posteriore da 64mp con ai

Processore kirin 820 octa-core con modulo 5g e intelligenza artificiale

Memoria da 6gb ram + 128gb rom