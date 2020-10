Amazon: come ottenere 5 euro di buono sconto, solo per i primi 10.000 utenti Prime

Nel momento in cui scriviamo è possibile ottenere 5 euro di buono sconto da utilizzare su Amazon, il sito di e-commerce più noto al mondo. Potranno ottenerlo, tuttavia, soltanto i primi 10.000 utenti Prime: pronti a scoprire i dettagli dell'iniziativa?



Stiamo per spiegarvi come ottenere il buono da usare su Amazon per i vostri acquisti: è molto utile, perché permetterà di scalare 5 euro su una spesa minima di 25 euro (o superiore, ovviamente). La condizione principale per accedere all'iniziativa è essere utenti con account Amazon Prime, e di non aver usufruito di altre promozioni simili o identiche negli ultimi mesi. Soprattutto se non avete già riscattato altri buoni Amazon, questa è la promozione che fa per voi, mentre aspettate l'Amazon Prime Day.



Il codice del buono, infine, è J2UGEEJEMXOV: appuntatevelo da qualche parte. Dovrete usarlo sull'app mobile di Amazon, disponibile gratuitamente su dispositivi Android e iOS, entro e non oltre il 9 ottobre 2020 a mezzanotte. Va inserito una volta che starete completando l'acquisto, in fase di pagamento e all'interno dell'apposito campo.



Diamo anche un'occhiata a termini e condizioni dell'iniziativa, che è sempre bene conoscere:

Tra il 7 ottobre 2020 e il 9 ottobre 2020 i clienti Amazon Prime idonei, che effettuano un acquisto idoneo del valore di almeno 25€ tramite l'app Amazon Shopping per cellulare (iPhone o Android), possono ottenere uno sconto di 5€ sullo stesso, utilizzando il proprio codice promozionale nominale entro le 23:59 BST del 9 ottobre 2020 (l'"Offerta")

L'Offerta è valida esclusivamente tra il 7 e il 9 ottobre 2020 alle 23:59 (CEST) e sono disponibili un massimo di 10 000 codici promozionali

Devi essere un cliente Prime da almeno 24 ore prima di fare l'acquisto sull'app per poter usufruire di questa promozione

I clienti idonei potranno visualizzare il codice promozionale, visitando questa pagina dopo essersi autenticati con il proprio account

Il codice promozionale deve essere inserito manualmente al momento del check-out per ottenere lo sconto, ed è utilizzabile a fronte di un ordine del valore di almeno 25€. Al momento del pagamento per un ordine idoneo con codice promozionale, dovrai aggiungere i rilevanti articoli al tuo Carrello e completare l'acquisto passando per il check-out

Il codice promozionale può essere riscattato solamente per l'acquisto di articoli idonei venduti e spediti da Amazon attraverso l'app Amazon Shopping; non rientrano nell'offerta contenuti digitali, bevande alcoliche, spese di consegna e gestione, confezioni regalo, latte in polvere per neonati o bambini, Gift Cards Amazon, offerte promozionali Amazon Warehouse Deals, prodotti venduti da venditori terzi o prodotti e servizi venduti su altri siti web

Il codice promozionale deve essere utilizzato entro le 23:59 CEST del 9 ottobre 2020

L'Offerta è limitata a uno sconto per ogni account cliente

L'Offerta è disponibile solamente tramite l'app Amazon Shopping per cellulari Android o iPhone

L'Offerta non è combinabile con altre promozioni

L'Offerta non è trasferibile, rivendibile o convertibile in denaro

L'Offerta è soggetta a una spesa minima di 25€