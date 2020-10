Amazon Prime Day 2020 anticipa: le prime offerte sono già attive in Italia

Nonostante manchi ancora una settimana prima dell'apertura ufficiale, le prime, golose offerte degli Amazon Prime Day 2020 sono già attive in Italia. Stiamo parlando dei primi corposi sconti su tanti prodotti diversi, al momento, però, si tratta di quelli marchiati Amazon.

Per esempio sono già disponibili alcune golose offerte sui classici servizi di Amazon:

Amazon Music è disponibile a soli 0,99€ per 4 mesi. I clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità. I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible attraverso l'iscrizione su Amazon.it o tramite un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 5€ da spender. Questa è la pagina dove potete trovare l'offerta.

attraverso l'iscrizione su Amazon.it o tramite un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 5€ da spender. Questa è la pagina dove potete trovare l'offerta. Anche Kindle Unlimited è in offerta a soli 9,99€ per 3 mesi. I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited in questo modo accedere in maniera libera ad un vastissimo catalogo di libri.

A questa pagina, invece, potete trovare le offerte anticipate sui dispositivi Amazon:

La videocamera Blink Mini a 27,99 euro (al posto di 39,99 euro)

a 27,99 euro (al posto di 39,99 euro) Il sistema Wi-Fi mesh Amazon eero (pacchetto da 3 dispositivi) a 167,40 euro al posto di 279 euro

(pacchetto da 3 dispositivi) a 167,40 euro al posto di 279 euro La Ring Spotlight Cam Battery a 159 euro al posto di 229 euro

a 159 euro al posto di 229 euro Il tablet Fire 7 ricondizionato a 52,99 euro (al posto di 71,99 euro)

Sulla pagina ufficiale del Prime Day 2020, invece, è possibile trovare attive anche tante altre proposte sui prodotti a marchio Amazon, ma non solo. Per esempio c'è il 20% di sconto su elettronica e articoli per la casa, il 20% sui prodotti essenziali dei marchi Amazon. C'è addirittura il 40% sui marchi moda Amazon.

Ricordiamo che gli Amazon Prime Day 2020 ufficiali saranno il 13 e il 14 ottobre 2020.