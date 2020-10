Baldur's Gate 3: ecco i primi 23 minuti della versione Early Access

Per tutti gli amanti dei giochi di ruolo occidentali e di D&D in generale Baldur's Gate 3 è il gioco di questa fine del 2020. Sfortunatamente, però, Larian Games ha dovuto posticipare l'uscita di questo terzo capitolo e al momento possiamo godere "solo" della sua versione in Early Access. Coloro che vogliono aspettare la versione definitiva possono vedersi questi 23 minuti iniziali, così da cominciare ad assaporare l'atmosfera che si respira fuori dalla mitica città della Costa della Spada.

Nella nostra prova di Baldur's Gate 3 evidenziamo le luci e le ombre di questa operazione. Rimane, comunque, IL gioco di questa fine di 2020 per tutti coloro che hanno vissuto la parabola dei GdR di fine anni 2000, che però, potrebbe non essere giocato da tutti per un semplice motivo: tutto quello che farete sarà cancellato prima dell'arrivo della versione finale di Baldur's Gate III.

Per questo motivo avere le prime fasi di gioco filmate è particolarmente utile per tutti coloro che sono curiosi di vedere come sarà il gioco, ma non vogliono ancora spendere i soldi per comprarlo. Cosa ne pensate di quanto mostrato finora? Ricordiamo in Early Access si potrà giocare all'Atto 1, della durata di circa 25 ore, al quale poi seguiranno gli Atti 2 e 3. Si potrà, inoltre, scegliere tra sei classi e nove razze.

Il gioco sarà disponibile al lancio in italiano e consentirà di fare cose piuttosto strane, come per esempio sesso con gli amici in multiplayer online.