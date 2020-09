Baldur's Gate 3: si potrà fare sesso, anche con gli amici in multiplayer online

Nell'aggiornamento sullo stato dei lavori di Baldur's Gate 3, Larian Games ha provato ad indorare la pillola dell'ennesimo rinvio. Lo studio belga, infatti, parlando delle diverse interazioni che sarà possibile avere con gli altri personaggi nel gioco finale, ha detto si potrà fare sesso. Non solo coi personaggi non giocanti, ma anche con le altre persone in multiplayer online. Quanto siete disposti a spingere in avanti la vostra amicizia?

Al minuto 7 dell'ultimo community update, Larian ha parlato di come sarà possibile fare sesso in Baldur's Gate III. Questa opzione non sarà disponibile durante l'early access (che ricordiamo è stato nuovamente rinviato), ma solo dopo che tutti i personaggi saranno a disposizione.

Una volta che si avranno tutte le opzioni a disposizione, infatti, si potrà cercare di avere intercorsi amorosi con alcuni dei personaggi presenti nel gioco, come i propri compagni di gruppo. E, nel caso di una partita in multiplayer, tecnicamente sarà possibile fare sesso col personaggio controllato da un amico/a.

Nel video qui sotto si vedono alcuni accenni di come saranno rappresentate questo genere di scene. Si vedono alcune posizioni e ci viene detto che ci saranno anche delle opzioni per rendere il tutto più interattivo. Dal bozzetto mostrato, inoltre, si possono vedere alcuni esempi pratici, così come le differenze tra gli incontri amorosi che potranno avvenire tra uomini e donne o tra sole donne. Non sembra, per il momento, essere disponibile la terza combinazione.

Cosa pensate di questo genere di opzioni? Secondo voi è un valore aggiunto per questo genere di esperienza?