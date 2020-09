Kirby Fighters 2 per Nintendo Switch annunciato e lanciato a sorpresa da Nintendo

Nintendo ha annunciato e lanciato a sorpresa Kirby Fighters 2 per Nintendo Switch, sostanzialmente un picchiaduro in cui si vestono i panni del paffuto personaggio rosa di Nintendo in diverse varianti, ognuna con la sua abilità specifica.

Oltre ai Kirby, il roster dei personaggi giocabili comprende anche ospiti come King Dedede, Meta Knight e Gooey. In totale i personaggi selezionabili sono diciassette.

Kirby Fighter 2 ha diverse modalità di gioco. La principale è la Battle Mode, ossia una lotta tra quattro giocatori, siano essi umani o guidati dalla CPU, su diversi scenari, ognuno con le sue peculiarità. La Battle Mode è estremamente versatile ed è giocabile in locale sullo stesso sistema, su quattro sistemi differenti sempre in locale o online.

C'è poi la modalità Storia, giocabile da soli o in cooperativa, in cui bisogna scalare una torre sconfiggendo nemici su nemici, e infine c'è la modalità Single-Handed, in cui si gioca completamente da soli e si devono vincere scontri di difficoltà crescente.

Kirby Fighters 2 è disponibile da subito sul Nintendo eShop per 19,99€, in esclusiva per Nintendo Switch. Del gioco non si è saputo praticamente niente fino a ieri, quando Nintendo stessa lo ha svelato per sbaglio, per poi lanciarlo nel giro di 24 ore. Vediamo il trailer di lancio con tutti i dettagli: