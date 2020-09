Animal Crossing: New Horizons, quali animali catturare prima della fine di Settembre

Il mese scorso abbiamo visto la conclusione del periodo estivo, alla fine del quale diversi insetti e pesci hanno lasciato le nostre isole in Animal Crossing. Nei limiti del gioco, settembre rappresenta proprio il mese di transizione dalle calde e soleggiate giornate estive ai freddi (si spera) e variopinti paesaggi autunnali. Alla fine di questo mese, quindi, diverse specie vedranno la loro dipartita. Andiamo a vedere quali animali catturare prima della fine di settembre in Animal Crossing: New Horizons .

Pesci e insetti che non saranno più disponibili dalla fine di settembre e quindi da catturare con priorità in Animal Crossing: New Horizons:

Come catturare gli animali di settembre

Come potete vedere dalla decimazione del cast di Alla ricerca di Nemo e A Bug's Life, si sta per svolgere un vero e proprio cambio di stagione in Animal Crossing.

Per quanto riguarda le creature di terra, non sarà difficile catturarle. Vi basterà girovagare per l'isola durante l'orario indicato per trovarle gironzolare intorno ai fiori (farfalle), a terra (cavallette), sui ceppi di legno o sui tronchi degli alberi (coleotteri e scarabei). Insomma, non impiegherete molto a trovare tutti gli insetti prima che scompaiano in favore di quelli invernali.

Il problema maggiore si presenta, invece, quando si parla di pesci. Data l'impossibilità di identificarli preventivamente (se escludiamo la grandezza dell'ombra, che comunque dà un'idea della tipologia che si sta per catturare), bisognerà andare un po' alla cieca e sperare che si palesi il pesce giusto.



Per gli squali, la situazione è un po' più rosea, in quanto si differenziano dagli altri pesci per l'ombra con la caratteristica pinna. Certo, più il valore di mercato aumenta, più sarà difficile che appaiano determinati tipi di squali, ma con un po' di esche (o anche senza) e una manciata di buona volontà, tutto è possibile. Il discorso si può copia-incollare anche per tutti gli altri tipi di pesci, in quanto non bisogna compiere delle azioni particolari per farli apparire, ma tutto dipenderà dalla vostra fortuna.