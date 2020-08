Animal Crossing: New Horizons, quali animali catturare prima della fine di Agosto

Agosto è il mese "di punta" dell'estate; quello che, solitamente, indica il periodo vacanziero vero e proprio per lavoratori e studenti. Come sempre, dopo lo svago più totale, l'estate arriva alla sua fine quando settembre bussa alla porta, pronto a gettarci nuovamente nella quotidianità. A ricordarci ciò, però, non è solo l'arrivo del mese che inizia con la "S" (scegliete voi quale significato attribuirgli), ma quest'anno ci si mette anche Animal Crossing . Infatti, se il mese scorso la fauna delle nostre isole era pressoché rimasta invariata, ora dovremmo dire addio a moltissime creature estive. Rimboccatevi le maniche, perché questi sono gli animali da catturare prima della fine di agosto in Animal Crossing: New Horizons .

Pesci e insetti che non saranno più disponibili dalla fine di agosto e quindi da catturare con priorità in Animal Crossing: New Horizons:

Come catturare gli animali di agosto

Come potete vedere dalla lunghissima lista che abbiamo stilato, da settembre l'isola si spopolerà completamente degli insetti che ci hanno fatto visita quest'estate. Per riuscire a catturarli tutti in tempo, non vi resta che imbracciare il vostro retino e girovagare, specialmente vicino agli alberi, visto che la maggior parte degli insetti si trova su di essi.

Solitamente i coleotteri e gli scarabei li potete trovare sulle palme, mentre le cicale sulla maggior parte degli alberi che compongono la vostra isola. Le farfalle, invece, come al solito, si aggirano attorno ai fiori, mentre la stigmodera si trova sui ceppi degli alberi che avete abbattuto.



Vi consigliamo di avvicinarvi agli insetti sugli alberi sempre tenendo premuto il tasto A, così da rallentare l'andatura e fare meno rumore. Una volta abbastanza vicini (non troppo!), rilasciate il tasto e il gioco è fatto.

Inoltre, cercate di andare piano mentre vi spostate per l'isola, perché basta il minimo movimento brusco per far scappare le sfuggevoli creature.

Sarà molto complesso riuscire a "tornare in pari" prima della fine del mese (non vi nascondiamo che ne mancano diversi anche a noi), ma con un po' di forza di volontà non dovrebbe essere impossibile come impresa, anche se a volte l'orario non è dei migliori.



Per quanto riguarda i pesci, invece, la situazione è molto più rosea. Infatti, i primi tre li potete trovare nello stagno, mentre i restanti due nel mare. Il pesce napoleone (come illustra anche il suo valore) è forse il più difficoltoso da pescare, ma nulla di impossibile se si inizia a setacciare le coste costantemente (magari mentre state andando alla ricerca degli innumerevoli insetti).

Stesso discorso va fatto per le creature marine, abbastanza facili da recuperare (anche se il calamaro vampiro potrebbe farvi sudare non poco).