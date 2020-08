Giochi PS4, Wasteland 3 e Captain Tsubasa nella settimana del 24 agosto 2020

Comincia la nuova settimana del 24 agosto 2020, e noi come sempre siamo qui per proporvi un rapido articolo dedicato a tutti i giochi PS4 in uscita nei prossimi sette gironi. Tenetevi forte (e stringete per bene il portafogli) perché non mancheranno produzioni decisamente interessanti.

Questa, ad esempio, è la settimana di Wasteland 3. "Wasteland 3 è un RPG post-apocalittico di inXile entertainment, con impegnative lotte tattiche, tante ore di esplorazione e una storia intensa e reattiva, con colpi di scena e drastiche decisioni etiche. In modalità single-player o co-op, costruisci la tua squadra con specializzazioni e abilità in base al tuo stile di gioco e trasforma il tuo mezzo, il Kodiak, in una bestia da guerra corazzata. Salvare il Colorado non è facile, ma l'Arizona conta su di te... non rovinare tutto". Il provato è già disponibile sulle nostre pagine.

Che dire poi di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, disponibile su PlayStation 4 a partire dal 28 agosto 2020? "Captain Tsubasa: Rise of New Champions è ovviamente un gioco di calcio, ma rappresenta lo sport con l'interpretazione epica che è sempre stata tipica della serie, ben poco realistica sotto molti aspetti. In questo modo, anche i fan occidentali potranno giocare per la prima volta a un videogioco di Captain Tsubasa su PS4, Nintendo Switch e PC, con un gioco che riprende le basi tipiche del calcio ma le mette in scena con una particolare spettacolarizzazione tra colpi e abilità speciali tratte direttamente dalla serie e tipiche dei diversi giocatori". L'anteprima in esclusiva italiana è già disponibile sulle nostre pagine.

Qui di seguito vi riportiamo, in un pratico elenco ordinato per date di lancio, tutti i giochi PlayStation 4 in uscita nella settimana del 24 agosto 2020. Ne acquisterete qualcuno in particolare? Fatecelo sapere con un bel commento.