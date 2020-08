FIFA 20 Summer Cup Series: La Coppa Orientale chiude la stagione

Il torneo si sarebbe dovuto giocare nella prima settimana di Agosto ma a causa dell'esplosione di Beirut avvenuta il 4 Agosto, l'evento era stato rinviato a data da destinarsi.

Solo alcuni giorni fa, EA aveva annunciato su Twitter che la competizione si sarebbe svolta online durante l'ultima settimana del mese.

Al torneo parteciperanno i migliori 8 giocatori orientali che si sono distinti nelle FIFA20 Global Series.

I vari player saranno divisi in due gruppi da 4 ciascuno che saranno giocati in modalità upper e loser bracket.

Oggi si disputeranno i match del Gruppo A, domani si svolgeranno le partite del Gruppo B mentre Mercoledì il torneo si concluderà con la Semifinale Loser, la Finale Winner e la Grande Finale.

Tutte le partite saranno trasmesse sul canale Twitch di EASPORTSFIFA dalle 18 alle 22 ora italiana.

Nel Gruppo A il turco Imertal sfiderà il player arabo ProAziz in una partita abbastanza scontata mentre l'incontro tra Isopower e Roee Feldman sarà pieno di spettacolo e azione calcistica date le grandi abilità dei due giocatori.

I vincitori dei rispettivi match si affronteranno in seguito per l'accesso al terzo giorno del torneo invece i perdenti si contenderanno la qualificazione nel loser bracket.

Il Gruppo B sarà formato dal campione del mondo Msdossary e da tre player debuttanti.

Il player arabo giocherà il primo round contro l'egiziano XKandil mentre la seconda partita vedrà un confronto tra il sudafricano Kaylan e l'egiziano Ramy dei NASR eSports.

I player vincitori dei rispettivi incontri si sfideranno per l'accesso alla fase ad eliminazione diretta mentre i perdenti giocheranno nella parte bassa del tabellone per staccare il pass.

In base alla posizione finale ottenuta sarà assegnato un montepremi complessivo di 30.000 $ nel modo seguente:

1°-10,000 $

2°-7,500 $

3°-5,000 $

4°-2,500 $

5° e 6°-1,500 $

7° e 8°-1.000 $