Baldur's Gate 3: la particolare visione di inferno e demoni spiegata da Larian Studios

Baldur's Gate 3 contiene una particolare rappresentazione di inferno e demoni, che è stata spiegata in maniera un po' più dettagliata in una nuova intervista a Larian Studios pubblicata da PC Gamer e riportata da WCCFtech.

Il CEO di Larian Studios, Swen Vincke, ha riferito alcuni dettagli su questo particolare aspetto di Baldur's Gate 3, svelando dunque una visione interessante dell'inferno e dei suoi metafisici abitanti, con cui avremo a che fare nel corso dell'avventura.

"Io sospetto fortemente che Wizards of the Coast abbia basato i demoni sul mondo degli avvocati. Hanno un intero codice di leggi e quando ci si trova a fare un patto, questo è sacro. Dovete stare molto attenti anche al modo in cui il contratto viene scritto e firmato", ha affermato Vincke.

"La Soul Coin è composta dall'anima di una persona ed è la valuta utilizzata all'Inferno, è il modo in cui vengono effettuati i pagamenti. Incontrerebbe queste monete dell'anima presto durante il Primo Atto, ma entreranno nel vivo dell'azione quando arriverete all'Inferno".

La possibilità di stabilire patti con i demoni avrà delle conseguenze effettive nel gioco, cosa che riguarda anche il personaggio di Raphael, il demone che è stato mostrato anche nelle presentazioni di Baldur's Gate 3. "Avrete una visione piuttosto approfondita di come l'Inferno funziona, ci sono elementi di continua paura e competizione. C'è una gerarchia molto solida e la legge sacra stabilisce regole assolute. Questo ci consente di proporre delle interessanti situazioni dal punto di vista morale e quest particolari, con elementi che si legano strettamente a quello che succede nel mondo sovrastante. Se avete accettato i patti che vi sono stati offerti dai demoni attraverso l'avventura, questo può cambiare molto le cose".

A quanto pare, anche Raphael si troverà a fare delle proposte a ogni singolo membro del party e le conseguenze di questi eventuali patti possono essere molto importanti: "è qualcosa che cambia in maniera dinamica. Le conseguenze di queste cose emergono quando si arriva all'Inferno, è difficile anche sapere se possiamo contare su membri del party che siano ancora pienamente fedeli".

Baldur's Gate 3 sarà disponibile in Accesso Anticipato dal 30 settembre 2020 e rimarrà in tale fase probabilmente per molto tempo. Nei giorni scorsi, due video sono tornati a mostrare il gioco ed è emerso anche il fatto che l'italiano non sarà fra le lingue disponibili al lancio, cosa che ha spinto alcuni utenti a proporre una petizione per chiedere la traduzione in italiano del gioco.