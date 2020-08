WeChat come TikTok: denunciati Trump e il Governo USA, ban illegale

WeChat ha scelto di seguire l'esempio di TikTok, reagendo a propria volta al ban inferto dal Presidente Trump negli Stati Uniti. Merito dell'iniziativa degli utenti questa volta, e non direttamente di Tencent.

Ma prima di proseguire oltre è opportuno ricordare cos'è WeChat: alcuni dei nostri lettori potrebbero non saperlo. WeChat è un servizio di comunicazione attraverso messaggi di testo e vocali per dispositivi portatili, sviluppato dalla società cinese Tencent. Reputandola un rischio per la sicurezza nazionale, Trump l'ha bannata dagli Stati Uniti, esattamente come fatto con TikTok.

Ma adesso Trump e il Governo USA sono stati denunciati proprio dagli utenti di WeChat, che intendono portarli in tribunale: la denuncia è firmata dall'associazione non profit WeChat Users Alliance, non direttamente legata agli sviluppatori. La documentazione è stata depositata presso la United States District Court, Northern District of California: è presto per capire chi la spunterà, ma di certo i legali del Presidente Trump avranno un bel da fare nel prossimo periodo.

Come prima cosa, gli utenti WeChat vogliono bloccare l'ordine esecutivo firmato da Trump, così da impedire il ban dell'app da paese. Questo anche soltanto in via temporanea, mentre si pensa ad un piano di azione più strutturato; staremo a vedere come evolverà la situazione. Per WeChat non si è fatto avanti alcun compratore, a differenza di TikTok che viene visto con interessa da Microsoft.