Baldur's Gate 3: due video sono tornati a mostrare il gioco

In occasione di un nuovo streaming di presentazione, Larian Studios ha pubblicato due nuovi video di Baldur's Gate 3, che tornano a mostrare il gioco in azione. Il primo è il filmato introduttivo in computer grafica, mentre il secondo mostra una sequenza di gameplay dedicata a un intellect devourer.

Proprio ieri sera Larian Studios ha annunciato la data di uscita di Baldur's Gate 3 in Accesso Anticipato, che per la cronaca è il 30 settembre 2020 su PC e Google Stadia.

Baldur's Gate 3 è il nuovo capitolo della serie di giochi di ruolo hardcore nata da Bioware e ferma da ormai molti anni. Con la moria di uscite degli ultimi mesi rischia di essere uno dei titoli del 2020, nonostante ancora in Accesso Anticipato. Del resto come non dare credito allo studio del capolavoro Divinity: Original Sin 2?