EA Play: la data d'uscita ufficiale su Steam

EA Play, il servizio in abbonamento di Electronic Arts che unifica EA Access e Origin Access, mantenendone i prezzi invariati, sarà disponibile su Steam a partire dal 31 agosto 2020. La data d'uscita è stata annunciata con un lungo comunicato stampa in cui vengono illustrate anche tutte le altre novità del servizio.

Di EA Play si era già parlato nei giorni scorsi. Tra i prossimi giochi che saranno dati in anteprima agli abbonati della versione Pro, quella più costosa, ci sono Madden NFL 21, FIFA 21 e Star Wars: Squadrons. Leggiamo altri dettagli:

Oggi, Electronic Arts ha rivelato che EA Access e Origin Access Basic si sono trasformati in EA Play*, mentre quello che i fan conoscevano come Origin Access Premier si chiama ora EA Play Pro, con un look tutto nuovo. Tutti i grandi vantaggi tanto amati dai videogiocatori (le prove dei nuovi giochi EA, il 10% di risparmio sugli acquisti digitali, inclusi i giochi completi e una raccolta dei migliori titoli) rimarranno invariati. Anzi, nei prossimi mesi sono in arrivo ulteriori vantaggi, a partire da sfide di gioco esclusive e ricompense mensili per i membri di titoli selezionati. E c'è di più. Il 31 agosto, EA Play verrà lanciato anche su una quarta piattaforma Steam per PC. La community potrà scoprire tutte le novità nelle prossime settimane.

EA Play è un servizio in abbonamento che rende ogni gioco ancora più gratificante, con l'accesso a sfide esclusive per i videogiocatori, premi in-game, contenuti esclusivi per i membri e una libreria dei migliori titoli tra cui The Sims™ 4, Need for Speed ™ Heat, Titanfall® 2 - e alcuni dei franchise più famosi di EA come Battlefield™, Star Wars™ Battlefront e Plants vs Zombies™. EA Play è ora disponibile su Xbox One, PlayStation®4 e PC tramite Origin™, e verrà lanciato su Steam per PC il 31 agosto.

I membri di EA Play ottengono di più dai loro giochi preferiti, con vantaggi di gioco unici anche per gli ultimi giochi di EA:

● I giocatori di Madden NFL 21 inizieranno la loro stagione in anticipo il 21 agosto, oltre a godere di EA Play Challenges, un pacchetto giornaliero di lancio in Madden Ultimate Team™, tre Gold Team Fantasy Pack ogni mese, oltre a vantaggi di gioco che daranno una potente spinta sul campo.

● I giocatori di FIFA 21 avranno accesso anticipato alla prova a partire dal 1 ottobre con sfide pre-lancio per sbloccare bonus e vantaggi aggiuntivi per tutta la stagione, inclusi i potenziamenti XP obiettivo stagionale di FIFA Ultimate Team ™.

● I giocatori di Star Wars™: Squadrons riceveranno vantaggi in-game attraverso oggetti e accessori come l'Elmo Interceptor Elegance e il Paint Job Ashen Monarch Starfighter Set.

I membri possono anche provare nuovi giochi selezionati fino ad un massimo di 10 ore, con il salvataggio dei progressi per coloro che decidono di acquistare il gioco, in modo che possano continuare da dove si erano interrotti. I membri risparmiano anche sugli acquisti digitali, con uno sconto del 10% sui giochi completi per i pass stagionali, i pacchetti di punti e i DLC. I membri di EA Play saranno anche i primi a provare un'esperienza per PC completamente reinventata che è attualmente disponibile come Origin Beta. Un abbonamento a EA Play è disponibile per € 3,99 al mese. L'abbonamento a EA Play Pro, con accesso completo a tutti i nuovi titoli di EA, costa € 14,99 al mese o € 99,99 all'anno.

Quest'estate, il nostro evento annuale EA Play ha debuttato con un nuovo nome: EA Play Live. EA Play Live è una vetrina mondiale dedicata alla condivisione delle ultime notizie di EA, alle novità sui titoli e agli aggiornamenti dei giochi, inclusi gli strumenti più divertenti che danno la possibilità ai giocatori e la community di interagire con i giochi di successo di EA.