Elite Dangerous: Odyssey, Frontier vuole farci sentire come Neil Armstrong

Frontier Development ha pubblicato il primo diario di sviluppo di Elite Dangerous: Odyssey, l'espansione per il suo noto simulatore spaziale che ci permetterà di mettere piede su alcuni pianeti. A quanto pare l'obiettivo del team di sviluppo è quello di far sentire i giocatori come dei moderni Neil Armstrong, ossia come dei pionieri dello spazio. Purtroppo il video non dà molte specifiche sul funzionamento dell'espansione, ma conoscendo Frontier c'è da essere fiduciosi.

Elite Dangerous permette ai giocatori di viaggiare per una Via Lattea composta da più di 400 miliardi di sistemi solari. Finora non era possibile scendere dalle astronavi, ma con Odyssey il sogno diventerà realtà. Non solo, visto che alcuni pianeti saranno abitati e ognuno avrà una sua atmosfera generata da un sofisticato algoritmo.

Odyssey favorirà l'esplorazione e consentirà ai giocatori di dare il proprio nome alle loro scoperte. Ci saranno anche dei luoghi in cui i giocatori potranno interagire tra di loro.

L'uscita di Elite Dangerous: Odyssey è prevista per il 2021 su PC, Xbox One e PS4. Non sappiamo se a questo punto il gioco sarà convertito anche su PS5 e Xbox Series X, dato che Frontier continua a investire sullo sviluppo di nuovi contenuti.